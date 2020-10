Quali sono i segni più bizzarri dello zodiaco? Scoprilo con questa lista

Leggi su giornal

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Complessi, difficili da capire a fondo e a volte anche in modo superficiale: alcune persone appaiono come dei veri e propri misteri viventi anche quando impariamo a conoscerle bene, dimostrandosi mai totalmente “trasparenti” e dalle chiare intenzioni, visto che alcuni comportamenti sembrano avere poco senso. Queste persone solitamente fanno parte dei seguenti: Ariete Anticonformista, fuori dagli schemi dalla giovanissima età, l’Ariete mantiene questo tratto peculiare tipico del proprio carattere anche in età adulta. Secondo alcuni è decisamente difficile da sopportare in alcuni momenti proprio per l’essere spesso imprevedibile: in realtà l’Ariete tende semplicemente a seguire il proprio istinto, anche se generalmente la cosa non viene sempre accettata dagli altri. Bilancia Profondamente orgoglioso e ...