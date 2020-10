Parente: ridurre capienza 80% dei mezzi pubblici (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Cosi’ a Skytg24 Annamaria Parente, senatrice di Iv e Presidente della Commissione permanente di igiene e sanita’ di Palazzo Madama: “Dobbiamo dare la precedenza a scuola e lavoro. Io piu’ volte ho sollecitato in parlamento il Governo a prendersi come priorita’ il tema dei trasporti.” “Dobbiamo investire risorse sul trasporto, aiutare gli enti locali e fare anche convenzioni con il privato o con il servizio pubblico, tipo i tassisti, per proteggere i lavoratori, gli studenti, gli insegnanti.” Prosegue Parente: “Sono necessari dei tavoli di concertazione locali per tenere in sicurezza scuola e lavoro. Ci sono condizioni diversissime nel territorio, dalle grandi citta’ come Roma a zone montuose interne del nostro paese. Bisogna ridurre il tetto dell’80% di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Cosi’ a Skytg24 Annamaria, senatrice di Iv e Presidente della Commissione permanente di igiene e sanita’ di Palazzo Madama: “Dobbiamo dare la precedenza a scuola e lavoro. Io piu’ volte ho sollecitato in parlamento il Governo a prendersi come priorita’ il tema dei trasporti.” “Dobbiamo investire risorse sul trasporto, aiutare gli enti locali e fare anche convenzioni con il privato o con il servizio pubblico, tipo i tassisti, per proteggere i lavoratori, gli studenti, gli insegnanti.” Prosegue: “Sono necessari dei tavoli di concertazione locali per tenere in sicurezza scuola e lavoro. Ci sono condizioni diversissime nel territorio, dalle grandi citta’ come Roma a zone montuose interne del nostro paese. Bisognail tetto dell’80% di ...

