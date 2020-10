Mini lockdown nel Napoletano, commercianti in rivolta (Di giovedì 15 ottobre 2020) commercianti in rivolta ad Arzano, grosso centro in provincia di Napoli, dove da ieri sera è scattato un Mini lockdown disposto dalla Commissione straordinaria che amMinistra il Comune in seguito a un considerevole incremento di contagi da Covid-19. Alcune decine di esercenti prima hanno protestato sotto la sede del Municipio e poi hanno organizzato un blocco stradale alla rotonda che dà l'accesso alla città, a Nord del capoluogo campano, paralizzando il traffico veicolare. Problemi anche sull'Asse mediano, strada a scorrimento veloce che collega Napoli ai comuni dell'area Nord.Le proteste sono scattate dopo la decisione della commissione, guidata dal commissario prefettizio Maria Pia De Rosa, di chiudere fino al 23 ottobre non solo le scuole e il cimitero, ma anche i negozi ad ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 ottobre 2020)inad Arzano, grosso centro in provincia di Napoli, dove da ieri sera è scattato undisposto dalla Commissione straordinaria che amstra il Comune in seguito a un considerevole incremento di contagi da Covid-19. Alcune decine di esercenti prima hanno protestato sotto la sede del Municipio e poi hanno organizzato un blocco stradale alla rotonda che dà l'accesso alla città, a Nord del capoluogo campano, paralizzando il traffico veicolare. Problemi anche sull'Asse mediano, strada a scorrimento veloce che collega Napoli ai comuni dell'area Nord.Le proteste sono scattate dopo la decisione della commissione, guidata dal commissario prefettizio Maria Pia De Rosa, di chiudere fino al 23 ottobre non solo le scuole e il cimitero, ma anche i negozi ad ...

