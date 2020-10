Mandalorian | rilasciati i nuovi poster

Ultime Notizie dalla rete : Mandalorian rilasciati

Corriere dello Sport.it

Il trailer della seconda stagione di The Mandalorian non ha fatto altro che aumentare a dismisura l’attesa per la serie targata Disney+. I nuovi episodi saranno disponibili a partire dal 30 ottobre su ...È stato rilasciato un nuovo teaser per la seconda stagione di The Mandalorian. Il video contiene delle scene inedite.