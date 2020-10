Lombardia e Campania: le regioni a rischio lockdown e coprifuoco (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lombardia e Campania a rischio di lockdown mirati o di provvedimenti come il coprifuoco serale che ieri Emmanuel Macron ha disposto per la zona di Parigi. Le due regioni ieri hanno fatto registrare rispettivamente 1844 e 818 nuovi contagi da Coronavirus. Ieri il presidente della Campania De Luca ha emesso un’ordinanza che prevede restrizioni per jogging nei parchi, orari di bar e ristoranti e rimodulazione dei trasporti pubblici. E il governatore Fontana in serata ha incontrato il prefetto per discutere nuove misure. Conte ha spiegato: “Siamo in costante aggiornamento con i presidenti delle regioni. Dobbiamo collaborare, collaborare e collaborare. Abbiamo predisposto per la Campania, come per tutte le ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)dimirati o di provvedimenti come ilserale che ieri Emmanuel Macron ha disposto per la zona di Parigi. Le dueieri hanno fatto registrare rispettivamente 1844 e 818 nuovi contagi da Coronavirus. Ieri il presidente dellaDe Luca ha emesso un’ordinanza che prevede restrizioni per jogging nei parchi, orari di bar e ristoranti e rimodulazione dei trasporti pubblici. E il governatore Fontana in serata ha incontrato il prefetto per discutere nuove misure. Conte ha spiegato: “Siamo in costante aggiornamento con i presidenti delle. Dobbiamo collaborare, collaborare e collaborare. Abbiamo predisposto per la, come per tutte le ...

