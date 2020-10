Livigno, la Sgambeda non si farà (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Covid 19 cancella la Sgambeda ma gli appassionati dello sci nordico dal 30 ottobre potranno sciare a Livigno. La famosa gara di sci di fondo, organizzata dal 1990, questo inverno non si disputerà a ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Covid 19 cancella lama gli appassionati dello sci nordico dal 30 ottobre potranno sciare a. La famosa gara di sci di fondo, organizzata dal 1990, questo inverno non si disputerà a ...

MasashiKohmura : RT @Newspower_it: ARRIVEDERCI DE “LA SGAMBEDA 2020” slitta di un anno a causa della pandemia In sospeso la decisione per il circuito Visma… - Newspower_it : ARRIVEDERCI DE “LA SGAMBEDA 2020” slitta di un anno a causa della pandemia In sospeso la decisione per il circuito… -

Ultime Notizie dalla rete : Livigno Sgambeda Granfondo - Cancellata "La Sgambeda" 2020: appuntamento al 2021 FondoItalia.it La Sgambeda non si farà

Il Covid 19 cancella la Sgambeda ma gli appassionati dello sci nordico dal 30 ottobre potranno sciare a Livigno. La famosa gara di sci di fondo, organizzata dal 1990, questo inverno non si disputerà a ...

Sci di fondo: La Sgambeda 2020 rinviata al 2021

La 31.a edizione de “La Sgambeda” slitta di un anno a causa della pandemia. In sospeso la decisione per il circuito Visma Ski Classics ...

Il Covid 19 cancella la Sgambeda ma gli appassionati dello sci nordico dal 30 ottobre potranno sciare a Livigno. La famosa gara di sci di fondo, organizzata dal 1990, questo inverno non si disputerà a ...La 31.a edizione de “La Sgambeda” slitta di un anno a causa della pandemia. In sospeso la decisione per il circuito Visma Ski Classics ...