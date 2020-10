La sfida degli anticorpi

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Francesca Angeli Stop al farmaco Usa. Ma l'Italia rilancia: "Trovato il più potente, via ai test sull'uomo" Ottime notizie dall'Italia, dal laboratorio senese di Rino Rappuoli. Meno buone dagli Usa. Il fronte è quellostudi sulle terapie a base dimonoclonali contro il Covid19. In Usa la Eli Lilly ha sospeso temporaneamente i test clinici della terapie a base dimonoclonali per «problemi potenziali per la sicurezza». Il trattamento che ha subito lo stop è simile a quello prodotto dalla Regeneron che è stato somministrato al presidente, Donald Trump. Entrambi basati su un procedimento che è invece molto diverso da quello messo a punto in Italia a Siena che ha centrato invece l'obiettivo di individuare un anticorpo monoclonale particolarmente efficace: ...