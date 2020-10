Juventus, due positivi al Coronavirus nell'Under 23 (Di giovedì 15 ottobre 2020) TORINO - " Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23 : si tratta ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) TORINO - "Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa latà al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23 : si tratta ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus due Trezeguet dopo la Juventus: l'Hercules, il trionfo col River e l'India Goal.com Juventus 2019/2020, Agnelli: «Abbiamo perso due finali e ci brucia ancora»

Durante la conferenza stampa post assemblea degli azionisti Juventus 2020, Andrea Agnelli ha fatto riferimento alla stagione 2019/2020. «Abbiamo perso due finali, in Supercoppa e in Coppa Italia, e ci ...

Juventus Napoli, UFFICIALE! Il Giudice Sportivo: “3-0 e -1 in classifica”

La decisione del Giudice Sportivo di omologare la vittoria a tavolino a favore della Juventus e assegnare un punto di penalizzazione per il Napoli, ha scatenato la guerra tra due fazioni opposte.

