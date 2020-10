Inter, De Vrij: «La visione di gioco mi ha aiutato in carriera, anche a fare gol» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Stefan De Vrij parla della caratteristica che più lo ha aiutato ad emergere in carriera: le parole del difensore nerazzurro Stefan De Vrij, ai microfoni del sito ufficiale dell’Inter nel “Matchday Programme”, ha parlato della sua carriera. CARATTERISTICA – «La caratteristica che più mi ha aiutato in carriera è la visione di gioco. Mi ha aiutato anche nel fare qualche gol, per quello è essenziale anche il tempismo». TIFO – «Fin da piccolo tifavo Feyenoord e nel paesino dove vivevo in Olanda abitavano 2-3 giocatori della squadra e quasi ogni settimana andavo a chiedere i loro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Stefan Deparla della caratteristica che più lo haad emergere in: le parole del difensore nerazzurro Stefan De, ai microfoni del sito ufficiale dell’nel “Matchday Programme”, ha parlato della sua. CARATTERISTICA – «La caratteristica che più mi hainè ladi. Mi hanelqualche gol, per quello è essenzialeil tempismo». TIFO – «Fin da piccolo tifavo Feyenoord e nel paesino dove vivevo in Olanda abitavano 2-3 giocatori della squadra e quasi ogni settimana andavo a chiedere i loro ...

