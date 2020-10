Imprenditori in difficoltà dopo la pandemia ricorrono agli strozzini: scattano gli arresti (Di giovedì 15 ottobre 2020) Usurai in piena attività dopo la crisi pandemia: sei arresti effettuati dalla Squadra Mobile di Roma. Gli Imprenditori, in difficoltà, si rivolgevano agli strozzini per portare avanti le proprie attività La pandemia aveva fatto aumentare il loro giro d’affari, dal momento che prestavano soldi e minacciavano gli Imprenditori in difficoltà che non riuscivano a … L'articolo Imprenditori in difficoltà dopo la pandemia ricorrono agli strozzini: scattano gli arresti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Usurai in piena attivitàla crisi: seieffettuati dalla Squadra Mobile di Roma. Gli, in difficoltà, si rivolgevanoper portare avanti le proprie attività Laaveva fatto aumentare il loro giro d’affari, dal momento che prestavano soldi e minacciavano gliin difficoltà che non riuscivano a … L'articoloin difficoltàlagliproviene da www.meteoweek.com.

