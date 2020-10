Governo e Regioni il contrasto si esaspera

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il contesto europeo della pandemia è sicuramente più preoccupante, almeno per il momento, di quello italiano, con la Francia che mette in lockdown l’area di Parigi per sei settimane e la Germania che si appresta a prendere suppergiù le stesse misure. Ma noi pure registriamo più di settemila contagiati in un giorno, sia pure con un numero molto alto di tamponi, e cominciamo a temere per la tenuta del sistema sanitario nazionale, degli ospedali, delle terapie intensive e subintensive (pur aumentate). In tutto ciò, il Dpcm appena entrato in vigore sembra un modo per evitare, stringendo adesso le viti, un nuovo fermo nazionale. Secondo alcuni addirittura le ultime restrizioni servirebbero fondamentalmente ad avere un effetto mediatico sulla popolazione inducendola a maggiore prudenza in modo tale che nel giro di alcune settimane la curva possa ...