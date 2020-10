Gianni Sperti e il Coming Out: Ecco Tutta la Verità! (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gianni Sperti e il Coming out: l’opinionista di Uomini e Donne ha davvero fatto Coming out durante la trasmissione di Maria De Filippi. Ecco che cosa è successo veramente. Gianni Sperti e il Coming out: che cosa è successo a Uomini e Donne Tutto è partito durante la messa in onda di una puntata di Uomini e Donne dove c’è stato un nuovo scontro tra Gianni Sperti e Aurora. Tra l’opinionista e la dama del trono over i rapporti non sono mai stati rose e fiori e questa è sicuramente stata una ulteriore conferma. Aurora ha deciso di lasciare lo studio in quanto l’opinionista sarebbe un po’ troppo cattivo verso di lei. Per Aurora, Gianni non ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020)e ilout: l’opinionista di Uomini e Donne ha davvero fattoout durante la trasmissione di Maria De Filippi.che cosa è successo veramente.e ilout: che cosa è successo a Uomini e Donne Tutto è partito durante la messa in onda di una puntata di Uomini e Donne dove c’è stato un nuovo scontro trae Aurora. Tra l’opinionista e la dama del trono over i rapporti non sono mai stati rose e fiori e questa è sicuramente stata una ulteriore conferma. Aurora ha deciso di lasciare lo studio in quanto l’opinionista sarebbe un po’ troppo cattivo verso di lei. Per Aurora,non ...

