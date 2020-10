Coronavirus, record di contagi in Germania: la Merkel corre ai ripari (Di giovedì 15 ottobre 2020) per evitare un sovraccarico del sistema sanitario nazionale La Germania ha registrato ieri il più alto numero di contagi da Covid-19 dall’inizio della pandemia. Il Robert Koch Institute ha rivelato giovedì mattina che 6.638 persone sono state confermate positive al virus nelle 24 ore … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) per evitare un sovraccarico del sistema sanitario nazionale Laha registrato ieri il più alto numero dida Covid-19 dall’inizio della pandemia. Il Robert Koch Institute ha rivelato giovedì mattina che 6.638 persone sono state confermate positive al virus nelle 24 ore … L'articolo proviene da .

