Bari | distributori automatici di cibi e bevande | chiusura alle 21 Ripartizione attività economiche del Comune

Giu75Guarini : RT @Borderline_24: Covid, a #Bari di sera stop anche ai distributori #H24: 'Rischio #Assembramenti' - baritoday : Lotta ad assembramenti e movida per contrastare il covid: a Bari distributori automatici per strada chiusi dalle 21… - Borderline_24 : Covid, a #Bari di sera stop anche ai distributori #H24: 'Rischio #Assembramenti' - Ilikepuglia : Lecce, vietato consumare alcol dalle 21 all 6 di mattina. Il sindaco: 'Evitiamo assembramenti davanti ai distributo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari distributori

Borderline24 - Il giornale di Bari

L'esponenziale aumento dei contagi di coronavirus in Puglia, 315 positivi al Covid contro i 180 di ieri, ha fatto suonare il campanello di allarme anche in Regione: "Invitiamo tutti i cittadini a segu ...Sarà, per ovvie ragioni, consentita la ristorazione a domicilio e il take away, ma non ci si potrà fermare nei pressi del locale. Una misura presa per non creare assembramenti e quindi limitare il con ...