Almici: “Serie C? Sarà difficile ma sono pronto, voglio diventare un punto di riferimento per questo Palermo” (Di giovedì 15 ottobre 2020) È il giorno di Alberto Almici.Alle ore 13.40, il nuovo terzino destro del Palermo è stato presentato ufficialmente alla stampa. Il classe '93, approdato nel capoluogo siciliano lo scorso 13 ottobre, ha firmato con il club rosanero un contratto triennale fino al 2023. Un importante tassello che andrà a rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia.Di seguito, le sue dichiarazioni."Atalanta? Penso che le categorie ci sono per questo, il mio obiettivo era quello di giocare in grandi palcoscenici. Non ci sono arrivato, magari l'Atalanta non mi ha ritenuto un giocatore appropriato per la massima serie ma ho ancora un sogno nel cassetto. La scelta di venire a Palermo è stata fatta anche in quel senso, voglio crearmi un percorso importante. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) È il giorno di Alberto.Alle ore 13.40, il nuovo terzino destro del Palermo è stato presentato ufficialmente alla stampa. Il classe '93, approdato nel capoluogo siciliano lo scorso 13 ottobre, ha firmato con il club rosanero un contratto triennale fino al 2023. Un importante tassello che andrà a rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia.Di seguito, le sue dichiarazioni."Atalanta? Penso che le categorie ciper, il mio obiettivo era quello di giocare in grandi palcoscenici. Non ciarrivato, magari l'Atalanta non mi ha ritenuto un giocatore appropriato per la massima serie ma ho ancora un sogno nel cassetto. La scelta di venire a Palermo è stata fatta anche in quel senso,crearmi un percorso importante. ...

Mediagol : #Almici: “#SerieC? Sarà difficile ma sono pronto, voglio diventare un punto di riferimento per questo #Palermo” - WiAnselmo : Almici: '#SerieC? Sarà difficile ma sono pronto, voglio diventare un punto di riferimento per questo #Palermo'… - Mediagol : Almici: '#SerieC? Sarà difficile ma sono pronto, voglio diventare un punto di riferimento per questo #Palermo'… - ILOVEPACALCIO : #Almici: «#SerieC un mondo nuovo per me. Porto la mia esperienza» - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : #Almici: «Voglio essere un leader per il #Palermo. Sogno la #SerieA» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Almici “Serie Vobarno Odolo - Bresciani a New York Valle Sabbia News