Xiaomi si fa beffe della scelta di Apple sui caricabatterie

Leggi su tuttoandroid

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri, poco dopo l’evento in cuiha presentato la line-up degli iPhone 12, vi abbiamo segnalato la decisionecompagnia californiana di non inserire più unconfezione di vendita dei propri smartphone. Questo significa che gli acquirenti di un nuovo iPhone dovranno acquistare separatamente un, a meno che non ne possiedano … L'articolo proviene da TuttoAndroid.