(Teleborsa) – Si confermano in crescita i prezzi alla produzione USA a settembre. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,4% rispetto al +0,3% del mese precedente. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,2%. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento dello 0,4% dopo il -0,2% di agosto e rispetto al +0,2% del consensus. I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, segnano un +0,4% su mese da un precedente +0,4% (consensus +0,2%), mentre su anno registrano un +1,2% dal +0,6% precedente (atteso +0,9%).

USA, prezzi produzione oltre attese a settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 ott - A settembre, i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati piu' delle attese degli analisti. Come reso noto dal dipartimento del Lavoro, ...

