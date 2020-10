Sospiro di sollievo per la Juve: escluse lesioni muscolari per Ramsey, le sue condizioni non preoccupano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il gallese in mattinata si è sottoposto ad alcuni esami strumentali, le sue condizioni fisiche non destano particolare preoccupazione. Leggi su 90min (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il gallese in mattinata si è sottoposto ad alcuni esami strumentali, le suefisiche non destano particolare preoccupazione.

andreapino2008 : @t_tronkthinking Sospiro di sollievo ???? - romanewseu : #Coronavirus, sospiro di sollievo per #Panenka: il papà del “cucchiaio” lascia l’ospedale #Romanewseu - Pall_Gonfiato : Il gallese resta in dubbio per la partita contro il #Crotone - teoxandra : @Barone_T_Regoli ?? Immagino bene dai. Io ho tirato un sospiro di sollievo per gli interessati ?? - fantapazzcom : Ramsey, sospiro di sollievo -