Rudi | l’animatore dei bambini | contro il governo | «Vigliacchi | li state distruggendo»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) I limiti alle feste private? «Una vigliaccata. È surreale perché togli la possibilità aidi socializzare. La salute da proteggere non è solo quella fisica ma anche quella mentale. Ihanno bisogno di avere degli input. Ormai sono alienati, parlano come Gomorra perché sono abituati a vedere solo le serie tv e a stare davanti ai computer e ai videogiochi». Così all’Adnkronos Rodolfo D’Errico, in arte, l’animatore dei. «Come al solito vengono penalizzati i», sottolinea. L’animatore dei: «La gente è terrorizzata» «Ormai hanno distrutto questo settore. Le ultime feste che ho fatto erano al massimo con ...