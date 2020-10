Mezzi pubblici affollati, Pregliasco: “Troppe persone negli orari di punta, bisogna agire adesso con smartworking e didattica a distanza” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “In effetti negli orari di punta, a Milano, si vedono troppi assembramenti. Occorre recuperare il distanziamento, a mio parere potenziando lo smartworking e dilazionando i tempi di ingresso a scuola e sul lavoro. Penso che anche la didattica a distanza per i ragazzi più grandi, dai 16 anni, potrebbe essere utile. Almeno in queste settimane. Se agiamo bene adesso che la diffusione non è ancora così elevata, infatti, saremo in grado di controllare la situazione“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco. “Se la situazione sfugge di mano, occorreranno interventi più pesanti e maldestri“. “Occorre tenere a mente gli ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “In effettidi, a Milano, si vedono troppi assembramenti. Occorre recuperare il distanziamento, a mio parere potenziando loe dilazionando i tempi di ingresso a scuola e sul lavoro. Penso che anche laa distanza per i ragazzi più grandi, dai 16 anni, potrebbe essere utile. Almeno in queste settimane. Se agiamo beneche la diffusione non è ancora così elevata, infatti, saremo in grado di controllare la situazione“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio. “Se la situazione sfugge di mano, occorreranno interventi più pesanti e maldestri“. “Occorre tenere a mente gli ...

