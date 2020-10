Mars Sample Return: così Airbus porterà sulla Terra i primi campioni di Marte per conto dell’ESA (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha assegnato ad Airbus il contratto per l’Earth Return Orbiter (ERO), che per la prima volta riporterà campioni di Marte sulla Terra nell’ambito della campagna Mars Sample Return. Mars Sample Return (MSR) è la campagna congiunta tra ESA e NASA che rappresenta un nuovo passo avanti nell’esplorazione del Pianeta Rosso. Progettati e prodotti da Airbus, l’ERO e il Sample Fetch Rover (SFR) sono i due principali elementi europei della campagna MSR. Un braccio robotico, chiamato STA (Sample Transfer Arm), che trasferirà i campioni dal ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha assegnato adil contratto per l’EarthOrbiter (ERO), che per la prima volta riporteràdinell’ambito della campagna(MSR) è la campagna congiunta tra ESA e NASA che rappresenta un nuovo passo avanti nell’esplorazione del Pianeta Rosso. Progettati e prodotti da, l’ERO e ilFetch Rover (SFR) sono i due principali elementi europei della campagna MSR. Un braccio robotico, chiamato STA (Transfer Arm), che trasferirà idal ...

