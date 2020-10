GF Vip | parla la fidanzata di Francesco Oppini | “Dayane? Sirena tentatrice ma lui è un vero uomo!”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cristina Tomasini,di, interviene tra le pagine di Novella 2000 per svelare il suo punto di vista in merito all’avvicinamento tra la sua dolce metà e Dayane Mello, attuali concorrenti del Grande Fratello Vip.di: “Dayane?ma lui è unuomo!” Lui è un signore, hanno... L'articolo GF Vip,ladi: “Dayane?ma lui è unuomo!” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.