Francesco Totti, è successo ai funerali di papà Enzo. L'ultimo saluto allo "sceriffo" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco Totti e la sua famiglia hanno salutato per l'ultima volta Enzo, il papà dell'ex giallorosso. Si sono svolti i funerali questa mattina alle 10.30 a Roma all'interno della chiesa Beata Vergine Maria del Carmelo di Mostacciano. A causa delle norme anti Covid erano presenti solo 30 persone con i familiari più stretti (assente la moglie Fiorella). Enzo Totti è scomparso lo scorso lunedì all'ospedale a causa del coronavirus. Era ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid ed era in terapia intensiva. Per lui sono state decisive le patologie croniche pregresse. Qualche anno fa Enzo, era stato infatti colpito da un infarto che lo aveva tenuto lontano dalle trasferte per seguire il figlio ...

sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - OfficialASRoma : Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - virginiaraggi : Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. @Roma vi abbraccia. - Corriere : Francesco Totti esce dalla chiesa in lacrime - flamanc24 : RT @chetempochefa: Oggi più che mai ho capito quanto sei stato importante nella mia vita, e nei prossimi anni terrò questi preziosi ricordi… -