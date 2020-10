Crisanti: “Il lockdown a Natale è possibile” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Andrea Crisanti, ospite della trasmissione Studio24 di Rainews rilancia l’ipotesi del lockdown: “Apprezzo sempre la franchezza: loro – spiega il direttore del Laboratorio di Virologia e microbiologia dell’università di padova riferendosi alla Gran Bretagna – hanno già detto tre settimane fa ‘Abbiamo tutto il sistema di conctact tracing in collasso e dobbiamo pensare a fare dei lockdown su determinate regioni. Secondo me bisogna sempre dire la verità: in Gran Bretagna in questo momento si sta discutendo dell’ipotesi di fare dei lockdown in coincidenza con le vacanze scolastiche, e sono d’accordo la priorità è quella di mantenere la continuità dell’insegnamento”. Il giornalista chiede a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Andrea, ospite della trasmissione Studio24 di Rainews rilancia l’ipotesi del: “Apprezzo sempre la franchezza: loro – spiega il direttore del Laboratorio di Virologia e microbiologia dell’università di padova riferendosi alla Gran Bretagna – hanno già detto tre settimane fa ‘Abbiamo tutto il sistema di conctact tracing in collasso e dobbiamo pensare a fare deisu determinate regioni. Secondo me bisogna sempre dire la verità: in Gran Bretagna in questo momento si sta discutendo dell’ipotesi di fare deiin coincidenza con le vacanze scolastiche, e sono d’accordo la priorità è quella di mantenere la continuità dell’insegnamento”. Il giornalista chiede a ...

