Congedo Covid quarantena scolastica figli: cos’è, a chi spetta, durata, come richiederlo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuova forma di Congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato: si tratta del Congedo Covid quarantena scolastica. Infatti, i genitori che abbiano figli under 14 in quarantena, possono usufruire di uno specifico Congedo indennizzato per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente. La quarantena, nello specifico, deve essere disposta dall’ASL competente mentre l’evento di contagio o contatto deve verificarsi all’interno degli ambienti scolastici oppure – novità introdotta dal Decreto Agosto convertito in legge – durante lo svolgimento di attività sportive o ricreative. Da ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuova forma diper i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato: si tratta del. Infatti, i genitori che abbianounder 14 in, possono usufruire di uno specificoindennizzato per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo didelo convivente. La, nello specifico, deve essere disposta dall’ASL competente mentre l’evento di contagio o contatto deve verificarsi all’interno degli ambienti scolastici oppure – novità introdotta dal Decreto Agosto convertito in legge – durante lo svolgimento di attività sportive o ricreative. Da ...

