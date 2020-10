Coming out a Uomini e Donne? Gianni Sperti fa chiarezza (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gianni Sperti ha fatto Coming out a Uomini e Donne? Nella puntata di ieri l’opinionista di Uomini e Donne, parlando con Maria De Filippi su un suo scontro verbale avuto con Aurora, si è lasciato andare ad un “tanti” inerente alle cotte che prenderebbe. “Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa *pausa* tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”. Quel “tanti” è finito sulla bocca di tutti e molti hanno creduto si trattasse di un Coming out. Contattato da Trash Italiano, Gianni Sperti ha rettificato e smentito di aver fatto ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 ottobre 2020)ha fattoout a? Nella puntata di ieri l’opinionista di, parlando con Maria De Filippi su un suo scontro verbale avuto con Aurora, si è lasciato andare ad un “tanti” inerente alle cotte che prenderebbe. “Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa *pausa* tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”. Quel “tanti” è finito sulla bocca di tutti e molti hanno creduto si trattasse di unout. Contattato da Trash Italiano,ha rettificato e smentito di aver fatto ...

trash_italiano : Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne? Ecco la sua risposta - GassmanGassmann : Un abbraccio a tutti i miei amici e amiche omosessuali! Aspettando il giorno in cui fare coming out non sarà più ne… - stanzaselvaggia : Comunque Garko è veramente sfigato. Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tu… - zazoomblog : Uomini e Donne Gianni Sperti a sorpresa: coming out in puntata -VIDEO - #Uomini #Donne #Gianni #Sperti - flamanc24 : RT @trash_italiano: Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne? Ecco la sua risposta -