Assembramenti nei mezzi pubblici a Roma, il presidente della Commissione Trasporti: ‘Chi può vada a piedi o in bicicletta’ (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Enrico Stefàno, presidente della Commissione Trasporti del Comune di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla situazione del trasporto pubblico a Roma. “E’ oggettivo che in alcuni punti della città e alcune fasce orarie ci siano delle situazioni un po’ critiche – ha affermato Stefano -. Per qualsiasi ente locale è molto complicato estendere in tempi stretti l’offerta di trasporto pubblico, bisognerebbe acquistare centinaia di autobus e assumere centinaia di autisti, sono tempi non compatibili con la Pubblica Amministrazione. Comunque ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Enrico Stefàno,del Comune di, è intervenuto ai microfonitrasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla situazione del trasporto pubblico a. “E’ oggettivo che in alcuni punticittà e alcune fasce orarie ci siano delle situazioni un po’ critiche – ha affermato Stefano -. Per qualsiasi ente locale è molto complicato estendere in tempi stretti l’offerta di trasporto pubblico, bisognerebbe acquistare centinaia di autobus e assumere centinaia di autisti, sono tempi non compatibili con la Pubblica Amministrazione. Comunque ...

LegaSalvini : APERITIVI MILITARIZZATI A MILANO MA NESSUN CONTROLLO SUI MERCATI DEGLI ABUSIVI Mentre le vie del centro e della mo… - giorgio_gori : A #Bergamo abbiamo prorogato al 31/12 i 200 #dehors che sono nati nei mesi scorsi. Per prevenire assembramenti e ri… - CorriereCitta : Assembramenti nei mezzi pubblici, il presidente della Commissione Trasporti ai romani: ‘Chi può vada a piedi o in b… - romasulweb : Non solo movida e mezzi pubblici, ressa nei centri commerciali: “Servono controlli” - PaoloFM : @agropelli @SimoneAlliva Quello che il CTS scrive è 'che condividendo il principio ispiratore improntato alla massi… -

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti nei Assembramenti nei locali: sanzioni per 13 esercizi pubblici CataniaNews.it Bar, il coprifuoco è indigesto «Favorisce gli assembramenti»

Oltre al divieto di bevute promiscue, compleanni, lauree e qualsiasi altra festa nei locali — si possono ... le norme anti coronavirus vietano assembramenti e strusci dentro e fuori dai locali.

Covid, a Celano chiude il Nido: la Minoranza chiede convocazione urgente consiglio comunale

I cittadini e coloro che hanno contatti con Celano per motivi di lavoro, devono poter contare su misure concrete e su informazioni più complete e, nei limiti del possibile, rassicuranti, anche per ...

Oltre al divieto di bevute promiscue, compleanni, lauree e qualsiasi altra festa nei locali — si possono ... le norme anti coronavirus vietano assembramenti e strusci dentro e fuori dai locali.I cittadini e coloro che hanno contatti con Celano per motivi di lavoro, devono poter contare su misure concrete e su informazioni più complete e, nei limiti del possibile, rassicuranti, anche per ...