Vitek compra da Parnasi i terreni dello stadio della Roma: via libera di Unicredit, ora tocca a Friedkin (Di martedì 13 ottobre 2020) Via libera a Radovan Vitek. Il consiglio di amministrazione di Unicredit, riunitosi questo pomeriggio a partire dalle 15, ha approvato l'intesa con il magnate ceco che riguarda Parsitalia, Capital Dev e Eurnova, società che ha in mano i terreni del futuro stadio della Roma di Tor di Valle. Negli scorsi giorni le parti erano giunte ad un accordo definitivo dopo una trattativa che è durata addirittura tredici mesi e, dopo la fumata bianca arrivata dal cda, si sta procedendo con le firme - alla presenza di un notaio - dei quattordici contratti totali in ballo. L'obiettivo principale di Vitek era relativo al centro commerciale Maximo pronto ad essere inaugurato in zona Laurentina, ma ovviamente la notizia riguarda da vicino anche la ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Viaa Radovan. Il consiglio di amministrazione di, riunitosi questo pomeriggio a partire dalle 15, ha approvato l'intesa con il magnate ceco che riguarda Parsitalia, Capital Dev e Eurnova, società che ha in mano idel futurodi Tor di Valle. Negli scorsi giorni le parti erano giunte ad un accordo definitivo dopo una trattativa che è durata addirittura tredici mesi e, dopo la fumata bianca arrivata dal cda, si sta procedendo con le firme - alla presenza di un notaio - dei quattordici contratti totali in ballo. L'obiettivo principale diera relativo al centro commerciale Maximo pronto ad essere inaugurato in zona Laurentina, ma ovviamente la notizia riguarda da vicino anche la ...

