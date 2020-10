Vite al limite: tutta la verità sul successo del Dottor Nowzaradan. Ecco il (Di martedì 13 ottobre 2020) Il programma televisivo “Vite al limite” da più di 8 anni offre agli spettatori di varie parti del mondo uno sguardo verso il mondo dei pazienti bariatrici ad alto rischio, che lottano ogni giorno per sopravvivere e superare le loro condizioni di iperobesità, che minano costantemente alla loro vita. Uno degli aspetti più interessanti del programma è l’approccio senza fronzoli fatto dal Dottor Younan Nowzaradan, uno dei pochi chirurghi che si assume la responsabilità di intervenire su questi pazienti ad alto rischio. Grazie ai suoi modi equilibrati il Dottor Now (così è stato battezzato dai fan) è riuscito a creare intorno a sé una vera schiera di appassionati, ed è indubbio il fatto che la popolarità del ... Leggi su virali.video (Di martedì 13 ottobre 2020) Il programma televisivo “al” da più di 8 anni offre agli spettatori di varie parti del mondo uno sguardo verso il mondo dei pazienti bariatrici ad alto rischio, che lottano ogni giorno per sopravvivere e superare le loro condizioni di iperobesità, che minano costantemente alla loro vita. Uno degli aspetti più interessanti del programma è l’approccio senza fronzoli fatto dalYounan, uno dei pochi chirurghi che si assume la responsabilità di intervenire su questi pazienti ad alto rischio. Grazie ai suoi modi equilibrati ilNow (così è stato battezzato dai fan) è riuscito a creare intorno a sé una vera schiera di appassionati, ed è indubbio il fatto che la popolarità del ...

ann4lol : comunque da guardare il GFVIP a “vite al limite” è un attimo ah e sono le due e io domani dovrei andare a scuola se - sidecults : che ansia vite al limite dio santo - ____GiorgY : Io che guardo vite al limite mentre mangio schifezze e penso a come queste persone siano arrivate a pesare più di 300kg... - DanielePerri969 : RT @pugliese_grazia: @DanielePerri969 È vite al limite e poi. Fa vedere parte del percorso iniziale, per poi mostrare il prosieguo e gli ev… - pugliese_grazia : @DanielePerri969 È vite al limite e poi. Fa vedere parte del percorso iniziale, per poi mostrare il prosieguo e gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite Vite al limite, Justin e Steven hanno ingannato tutti? La verità YouMovies Covid Gb, Johnson: "Nessun lockdown ma chiusure su tre livelli di emergenza, le scuole resteranno aperte"

Le serrate più rigide a Liverpool, dove saranno vietati gli incontri nelle case e tutti i bar e ristoranti rimarranno chiusi ...

La clinica per rinascere 3: Antonietta

Oggi 12 ottobre 2020 va in onda il sesto episodio della terza stagione de La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta, il reality di Real Time che si ispira al format di Vite al Limite, del ...

Le serrate più rigide a Liverpool, dove saranno vietati gli incontri nelle case e tutti i bar e ristoranti rimarranno chiusi ...Oggi 12 ottobre 2020 va in onda il sesto episodio della terza stagione de La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta, il reality di Real Time che si ispira al format di Vite al Limite, del ...