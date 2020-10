TRIESTE IN DIRETTA | 12 10 2020 17 | 29

Baldale1991 : RT @simo_benazzo: Dopo il successo di venerdì scorso con @Baldale1991 sul #NordAfrica, ritorna il corso di @limesonline a #Trieste: venerdì… - Agenparl : Comunicato: Commissione Antimafia, audizione del Prefetto di Trieste Valenti - Martedì alle 14 diretta webtv - - simo_benazzo : Dopo il successo di venerdì scorso con @Baldale1991 sul #NordAfrica, ritorna il corso di @limesonline a #Trieste: v… - romi_andrio : RT @il_piccolo: La #Grecia avverte: la nave turca alla ricerca di #gas nel #Mediterraneo orientale è una «minaccia diretta alla pace». #Tur… - il_piccolo : La #Grecia avverte: la nave turca alla ricerca di #gas nel #Mediterraneo orientale è una «minaccia diretta alla pac… -

Ultime Notizie dalla rete : TRIESTE DIRETTA

OA Sport

L’edizione numero 52 della Barcolana, nonostante non si sia scesi in acqua, ha avuto in tv, sul web e in radio grandi riscontri che confermano – ancora una volta – la capacità di attirare un pubblico ...Martedì 13 ottobre 2020 alla Saletta Hammerle Editori di Trieste inaugurazione della personale della pittorice Gianna Lampe . S’inaugura martedì 13 ottobre 2020 alle ore 18.30 ...