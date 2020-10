Stasera in tv Le Iene Show: anticipazioni 13 ottobre 2020 (Di martedì 13 ottobre 2020) Stasera in tv Le Iene Show: tutte le anticipazioni della nuova puntata di martedì 13 ottobre condotta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Le Iene Show, Stasera in tv. Come ogni martedì torna il consueto appuntamento con il programma di infotainment di Italia Uno. I conduttori in prima serata saranno come al solito Nicola Savino … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020)in tv Le: tutte ledella nuova puntata di martedì 13condotta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Lein tv. Come ogni martedì torna il consueto appuntamento con il programma di infotainment di Italia Uno. I conduttori in prima serata saranno come al solito Nicola Savino …

redazioneiene : 'Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito' e riguardava “un errore gravissimo che ha condizionato un campionato”… - redazioneiene : Cosa si sono detti il VAR e l'arbitro Orsato dopo quel fallaccio di Pjanic sull'interista Rafinha? Filippo Roma e M… - RealEmisKilla : Stasera alle iene ci sarà la mia intervista doppia con jake. - NicolaSwamp : @orgiagi @PoisonedAtom Hanno denunciato diverse persone e stasera le Iene ne hanno fatta vedere qualcuna. - Massimi08913484 : Do you know Mirko Scarcella? Al mondo ci sono circa 80 milioni d'italiani. Da stasera, grazie alle 4 ore di program… -