Si può sorridere sul coronavirus | non è una mancanza di rispetto

ROMA – Il 15 ottobre esce nelle sale cinematografiche 'Lockdown all'italiana', il primo film firmato alla regia da Enrico Vanzina, rimasto 'solo' dopo la morte del fratello Carlo. Per lui questa pellicola rappresenta anche una ripartenza e un omaggio. Ma siccome il tema è il periodo del Covid-19, una tragedia per tanti, ed è affrontato in maniera anche ironica, ecco le polemiche. Ingiustificate e inutili.

