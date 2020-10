Si è spento il papà di Francesco Totti Aveva 77 anni

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) È deceduto all’ospedale Spallanzani di Roma Enzo, papà di. Soprannominato dal popolo giallorosso Lo Sceriffo, Enzo era molto conosciuto tra i tifosi. Infatti era solito seguire il figlio nelle trasferte, e lo ha fatto finché la salute glielo ha permesso. Impiegato di banca in pensione, viveva a Casal Palocco insieme alla moglie Fiorella. Ogni anno, per il compleanno del figlio, era solito portare la sua famosa pizza bianca alla mortadella per tutti. Era molto amato dai fan di. L’uomo77ed era risultato positivo al covid. Era stato ricoverato nei giorni scorsi a causa delle complicazioni e ieri mattina si è. Enzo era affetto da altre patologie, e qualche anno fa era ...