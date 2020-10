Serie C, Polito: “Il Palermo non è quello squadrone che si vuol far passare” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Palermo non inizia bene il suo campionato di Serie C.La compagine guidata da Roberto Boscaglia ha totalizzato soltanto un punto nelle prime tre gare di campionato, mantenendo lo zero nella casella del numero di gol segnati. Segnali sconfortanti per la piazza rosanero e per gli addetti ai lavori, i quali hanno sempre avuto diverse aspettative in merito alle prestazioni della squadra della società di Viale del Fante. Mentre lo stesso Boscaglia predica "calma", però, sono in tanti a notare il trend negativo del club rosanero, seppur siano state giocate soltanto le prime giornate di campionato.Palermo, Silipo suona la carica dopo la sconfitta del Barbera: le parole sui social del baby rosaneroA tal proposito, Ciro Polito, ex portiere di Catania, Avellino e Juve Stabia, tra le altre, è intervenuto ai ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilnon inizia bene il suo campionato diC.La compagine guidata da Roberto Boscaglia ha totalizzato soltanto un punto nelle prime tre gare di campionato, mantenendo lo zero nella casella del numero di gol segnati. Segnali sconfortanti per la piazza rosanero e per gli addetti ai lavori, i quali hanno sempre avuto diverse aspettative in merito alle prestazioni della squadra della società di Viale del Fante. Mentre lo stesso Boscaglia predica "calma", però, sono in tanti a notare il trend negativo del club rosanero, seppur siano state giocate soltanto le prime giornate di campionato., Silipo suona la carica dopo la sconfitta del Barbera: le parole sui social del baby rosaneroA tal proposito, Ciro, ex portiere di Catania, Avellino e Juve Stabia, tra le altre, è intervenuto ai ...

