Rose e investimenti | i numeri del Cies | Benevento 86° in Europa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVenticinque milioni di euro. E’ questa la cifra che secondo ilFootball Observatory ha investito ilsul mercato per costruire la sua rosa. Nel conto non sono compresi gli ingaggi, materia a parte trattata nell’analisi dei giorni scorsi effettuata dalla Gazzetta dello Sport. Ilha riassunto glidei club dei cinque principali campionati europei stilando una classifica dalla quale emergono discrepanze abissali. Al primo posto assoluto troviamo il Manchester City che ha speso 1.036 milioni per costruire il suo attuale organico, unico club al mondo a sfondare il muro del miliardo di euro. Ci va vicino il PSG, che si piazza al secondo posto con 888 milioni di euro. Terzo il Manchester United con 844 milioni di ...