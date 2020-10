Rapporti tra tifo e mafia: fermate 20 persone a Palermo (Di martedì 13 ottobre 2020) I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno fermato 20 persone nell’ambito dell’operazione “Resilienza”, portata avanti da un gruppo di sostituti diretti dal Procuratore aggiunto Salvatore De Luca e legata ai Rapporti tra il tifo organizzato del Palermo e alcuni clan mafiosi del quartiere Borgo Vecchio. Secondo quanto affermato dalle carte dell’operazione, i vertici della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio “hanno mostrato un pressante interesse affinché i contrasti fra gruppi ultras organizzati del Palermo fossero regolati secondo le loro direttive, evitando spiacevoli scontri fra ultras all’interno della struttura sportiva, ritenuti da un lato dannosi per lo svolgimento delle competizioni e dall’altro fonte di ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) I carabinieri del Comando Provinciale dihanno fermato 20nell’ambito dell’operazione “Resilienza”, portata avanti da un gruppo di sostituti diretti dal Procuratore aggiunto Salvatore De Luca e legata aitra ilorganizzato dele alcuni clan mafiosi del quartiere Borgo Vecchio. Secondo quanto affermato dalle carte dell’operazione, i vertici della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio “hanno mostrato un pressante interesse affinché i contrasti fra gruppi ultras organizzati delfossero regolati secondo le loro direttive, evitando spiacevoli scontri fra ultras all’interno della struttura sportiva, ritenuti da un lato dannosi per lo svolgimento delle competizioni e dall’altro fonte di ...

