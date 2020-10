Picchia e violenta la moglie davanti ai figli, arrestato (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI. - Negli ultimi quattro anni di matrimonio, sarebbe stata costretta a subire continue aggressioni fisiche e morali, maltrattamenti e persino una violenza sessuale con calci e pugni, davanti ai figli minori. Quest'ultimo episodio risale al 22 agosto scorso, quando una donna residente a Montecorvino Pugliano, nel Salernitano, ha deciso di denunciare il marito, dal quale è in corso la separazione, raccontando tutto ai carabinieri della locale Stazione. Così, i militari dell'Arma, a conclusione di una indagine, hanno eseguito, nella serata di ieri, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Salerno, a carico di un uomo di 32 anni. L'accusa nei suoi confronti è violenza sessuale aggravata e di maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti della consorte. Secondo quanto ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI. - Negli ultimi quattro anni di matrimonio, sarebbe stata costretta a subire continue aggressioni fisiche e morali, maltrattamenti e persino una violenza sessuale con calci e pugni,aiminori. Quest'ultimo episodio risale al 22 agosto scorso, quando una donna residente a Montecorvino Pugliano, nel Salernitano, ha deciso di denunciare il marito, dal quale è in corso la separazione, raccontando tutto ai carabinieri della locale Stazione. Così, i militari dell'Arma, a conclusione di una indagine, hanno eseguito, nella serata di ieri, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Salerno, a carico di un uomo di 32 anni. L'accusa nei suoi confronti è violenza sessuale aggravata e di maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti della consorte. Secondo quanto ...

Nel pomeriggio di ieri, i militari della stazione Carabinieri di Grimaldi hanno arrestato un cittadino gambiano 21enne, J.Y., da circa tre anni residente in Italia, per maltrattamenti nei confronti de ...

Ancora atti di violenza sulle donne si registrano in Calabria. L’ultimo risalirebbe al pomeriggio di ieri e sarebbe stato registrato nel cosentino dove a farne le spese sono state ben due donne, di 25 ...

