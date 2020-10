Napoli, Milik rompe il silenzio: “Non penso ai soldi, ecco come sono andate le cose. De Laurentiis…” (Di martedì 13 ottobre 2020) "Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove".Parola di Arkadiusz Milik. L'esperto attaccante di proprietà del Napoli sembrava ad un passo dall'addio, accostato prima alla Juventus e successivamente alla Roma. Poi, il mancato trasferimento nella Capitale e la permanenza in Campania, nonostante sia stato escluso dalla lista dei 25 presentata dal club partenopeo per la Serie A. Intervistato ai microfoni di 'Sportowefakty', il centravanti polacco ha raccontato la sua verità."Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. La pandemia però ha complicato le cose, anche per altri calciatori oltre a me. Non voglio fare i nomi delle ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) "Ilvoleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove".Parola di Arkadiusz. L'esperto attaccante di proprietà delsembrava ad un passo dall'addio, accostato prima alla Juventus e successivamente alla Roma. Poi, il mancato trasferimento nella Capitale e la permanenza in Campania, nonostante sia stato escluso dalla lista dei 25 presentata dal club partenopeo per la Serie A. Intervistato ai microfoni di 'Sportowefakty', il centravanti polacco ha raccontato la sua verità."Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre siinteressate e abbiamo parlato. La pandemia però ha complicato le, anche per altri calciatori oltre a me. Non voglio fare i nomi delle ...

