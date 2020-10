Grande Fratello Vip | il fuori onda che incastra | la regia non fa in tempo a censurare

(Di martedì 13 ottobre 2020)che farà molto discutere nei prossimi giorni – e probabilmente anche nella puntata di venerdì 16 ottobre – quello visto nella serata di ieri delVip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Lanon è riuscita a chiudere il collegamento con la casa più spiata d’Italia in. Ecco … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - trash_italiano : Stefania Orlando prima della puntata del #GFVIP confessa: 'ho preso lo Xanax' e la regia stacca -VIDEO - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP! Ci salutiamo... ma solo per qualche giorno: la prim… - ChoosyGirl_73 : RT @daniel_cuello: Porcocazzo ve lo brucio sto grande fratello vip - FPuppato88 : RT @MarcoSanavia1: Vip è un acronimo anglosassone che significa “very important person”. Vorrei sapere cosa hanno di tanto importante i con… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Perché Franceska Pepe è entrata al Grande Fratello Vip? Tra tutti i partecipanti, più o meno noti, di questa edizione lei è senz'altro la meno conosciuta. È una modella e nel suo carnet di lavori ce ...Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Ma a Patrizia De Blank non viene in mente quella vecchia fiamma che rivede al Grande Fratello Vip, il programma di Canale 5. “Quelli che ...