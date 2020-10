Faraone: Calenda giusta candidatura (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Ho detto che la candidatura di Calenda sarebbe una manna dal cielo per Roma e lo ripeto: da anni vivo per lavoro gran parte della settimana in quella che davvero e’ la citta’ piu’ bella del mondo e l’ho vista andare sempre piu’ giu’: le strade, i rifiuti, l’abbandono del verde pubblico, le periferie allo sbando.” “Una cosa che fa male, a chi e’ romano e a chi abita o ama questa citta’. Per rialzarsi Roma ha bisogno di una cosa semplice, ma non scontata di questi tempi: la competenza che deriva dall’esperienza e dalla capacita’ di amministrare.” “Penso solo alle opportunita’ di spesa che abbiamo con i fondi europei e, di contro, una sindaca espressione di un immobilismo che e’ arrivato a perdere la chance delle Olimpiadi. Lascio che ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Ho detto che ladisarebbe una manna dal cielo per Roma e lo ripeto: da anni vivo per lavoro gran parte della settimana in quella che davvero e’ la citta’ piu’ bella del mondo e l’ho vista andare sempre piu’ giu’: le strade, i rifiuti, l’abbandono del verde pubblico, le periferie allo sbando.” “Una cosa che fa male, a chi e’ romano e a chi abita o ama questa citta’. Per rialzarsi Roma ha bisogno di una cosa semplice, ma non scontata di questi tempi: la competenza che deriva dall’esperienza e dalla capacita’ di amministrare.” “Penso solo alle opportunita’ di spesa che abbiamo con i fondi europei e, di contro, una sindaca espressione di un immobilismo che e’ arrivato a perdere la chance delle Olimpiadi. Lascio che ...

