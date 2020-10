Entrate, Gualtieri: "6,9 mld in piùNel 2021 le tasse caleranno". VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) "A fronte della caduta registrata nella prima parte dell'anno si attende un notevole rimbalzo per il terzo trimestre e più contenuto per il quarto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell'audizione sulla Nadef di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "La stima per il terzo trimestre e' superiore a quella indicata nel Def di aprile", ha sottolineato il ministro spiegando che "la crescita del Pil per l'ultimo trimestre e' prudentemente fissata allo 0,4%". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 13 ottobre 2020) "A fronte della caduta registrata nella prima parte dell'anno si attende un notevole rimbalzo per il terzo trimestre e più contenuto per il quarto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto, nel corso dell'audizione sulla Nadef di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. "La stima per il terzo trimestre e' superiore a quella indicata nel Def di aprile", ha sottolineato il ministro spiegando che "la crescita del Pil per l'ultimo trimestre e' prudentemente fissata allo 0,4%". Segui su affaritaliani.it

cmanara77 : RT @Affaritaliani: Nadef, Gualtieri: '6,9 mld in più dalle entrate. Nel 2021 tasse giù'. VIDEO - Affaritaliani : Nadef, Gualtieri: '6,9 mld in più dalle entrate. Nel 2021 tasse giù'. VIDEO - Affaritaliani : Entrate, Gualtieri: '6,9 mld in piùNel 2021 le tasse caleranno'. VIDEO - fabiopetrocelli : RT @ItaliaOggi: Gualtieri ringrazia i contribuenti. Le entrate 'vanno meglio del previsto'. Riforma Irpef operativa da gennaio 2022 https:/… - ivancastagnetti : RT @ItaliaOggi: Gualtieri ringrazia i contribuenti. Le entrate 'vanno meglio del previsto'. Riforma Irpef operativa da gennaio 2022 https:/… -