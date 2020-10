Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni e Fedez, poi si rimangia tutto: ecco cosa è successo (Di martedì 13 ottobre 2020) A Storie Italiane, Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni e Fedez, accusandoli di non impegnarsi nel tema Covid. Dopo la replica dei Ferragnez, la presentatrice ritratta. Leggi su comingsoon (Di martedì 13 ottobre 2020) A Storie Italiane,, accusandoli di non impegnarsi nel tema Covid. Dopo la replica dei Ferragnez, la presentatrice ritratta.

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - davidemaggio : Ho trovato fuori luogo l'uscita di Eleonora Daniele, ma quest'aria da maestrino di Fedez che fa la lezioncina (smin… - dovsempreesole : RT @im_LadyRainbow: Più persone al mondo come Fedez e meno come Eleonora Daniele. Non c'è bisogno di aggiungere altro. - cassidy976 : RT @brunettecookie: Prossimamente a reti unificate Chiara Ferragni in: Non sapevo di essere presidente del consiglio. Diretto da: Eleonora… - Mikela_02 : RT @im_LadyRainbow: Più persone al mondo come Fedez e meno come Eleonora Daniele. Non c'è bisogno di aggiungere altro. -