Droga venduta su appuntamento a Giugliano, Mugnano e Villaricca: sgominata banda di pusher (Di martedì 13 ottobre 2020) Concordavano al telefono la vendita della Droga con i loro clienti, nei quali fissavano il luogo di incontro. E' quanto documentato in un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Stamattina i Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

