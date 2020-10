Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in Cina i primi contagi locali, non accadeva da mesi (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono 37.801.526 i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.080.680, mentre le guarigioni sono 26.275.711. Gli Stati Uniti hanno raggiunto quota 7.804.199 casi confermati di Coronavirus e 215.085 decessi, secondo la JHU, che registra 41.688 nuovi casi in più nelle ultime 24 ore. Nonostante New York non sia più lo Stato con il maggior numero di contagi, rimane comunque il più colpito in termini di morti con 33.301 vittime, più che in Perù, Spagna o Francia. Nella sola New York City sono morte 23.890 persone. In Colombia il Ministero della Salute ha segnalato 7.767 nuovi casi di Coronavirus e 151 decessi nelle ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono 37.801.526 itotali diregistrati nel: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.080.680, mentre le guarigioni sono 26.275.711. Gli Stati Uniti hanno raggiunto quota 7.804.199 casi confermati die 215.085 decessi, secondo la JHU, che registra 41.688 nuovi casi in più nelle24 ore. Nonostante New York non sia più lo Stato con il maggior numero di, rimane comunque il più colpito in termini di morti con 33.301 vittime, più che in Perù, Spagna o Francia. Nella sola New York City sono morte 23.890 persone. In Colombia il Ministero della Salute ha segnalato 7.767 nuovi casi die 151 decessi nelle ...

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - fanpage : 'Jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina'. Arriva la precisazione del Viminale - francopolidori : RT @Antonio_Caramia: ??Tamponi per 100.000 abitanti ultime 24h Quali regioni effettuano più tamponi? Bene ? #Umbria #Toscana #Lazio #Aosta… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Coronavirus #Roma, nel Lazio 395 nuovi casi nelle ultime 24 ore. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: in Italia 4.619 positivi su 85.442 tamponi e 39 decessi Il Sole 24 ORE Corea del Sud: coronavirus, nuovo aumento dei contagi dopo allentamento misure prevenzione

La Corea del Sud ha registrato 102 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in sensibile aumento rispetto ai giorni scorsi ...

Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: a casa non più di 6 amici, stop alle gite scolastiche. Tutte le regole

Non solo evitare le feste: in casa è raccomandato di non ricevere più di sei persone non conviventi, siano esse amici o parenti, e di indossare con gli ...

La Corea del Sud ha registrato 102 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in sensibile aumento rispetto ai giorni scorsi ...Non solo evitare le feste: in casa è raccomandato di non ricevere più di sei persone non conviventi, siano esse amici o parenti, e di indossare con gli ...