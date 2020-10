Coronavirus, i mezzi pubblici tornano un nodo critico: braccio di ferro tra ministeri, aziende ed enti locali su smartworking e lezioni da casa (Di martedì 13 ottobre 2020) Un tutti contro tutti o giù di lì. Il nodo dei mezzi pubblici torna ed è braccio di ferro tra ministeri, enti locali e le aziende di trasporto locale. Sul tavolo l’incremento dello smartworking, la didattica a distanza e la necessità di ridurre la capienza di bus, tram e metropolitane o, appunto, alleggerire il carico riportando gli studenti delle scuole superiori dalle classi a casa e tenere i dipendenti lontani dagli uffici. Il punto è previsto mercoledì davanti alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Di fronte avrà le aziende, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Un tutti contro tutti o giù di lì. Ildeitorna ed èditrae ledi trasporto locale. Sul tavolo l’incremento dello, la didattica a distanza e la necessità di ridurre la capienza di bus, tram e metropolitane o, appunto, alleggerire il carico riportando gli studdelle scuole superiori dalle classi ae tenere i dipendlontani dagli uffici. Il punto è previsto mercoledì davanti alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Di fronte avrà le, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, di Anci e di ...

fanpage : I mezzi pubblici non sono veicoli significativi di contagio del coronavirus. A stabilirlo è il Comitato tecnico sci… - Sntgvn : RT @fanpage: I mezzi pubblici non sono veicoli significativi di contagio del coronavirus. A stabilirlo è il Comitato tecnico scientifico ht… - clikservernet : Coronavirus, i mezzi pubblici tornano un nodo critico: braccio di ferro tra ministeri, aziende ed enti locali su sm… - Noovyis : (Coronavirus, i mezzi pubblici tornano un nodo critico: braccio di ferro tra ministeri, aziende ed enti locali su s… - Carlo_A_Macc : RT @fanpage: I mezzi pubblici non sono veicoli significativi di contagio del coronavirus. A stabilirlo è il Comitato tecnico scientifico ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mezzi Coronavirus, il Comitato tecnico scientifico: “Nessuna emergenza contagi sui mezzi pubblici” Fanpage.it Mascherina e distanziamento: chi posso portare in auto e in moto

Si prevede così una nuova stretta sull’uso delle mascherine per proteggersi dal Covid-19 a bordo di auto, veicoli commerciali, moto e mezzi di mobilità dolce, come ad esempio i monopattini ...

Melania Rizzoli: "A Milano Covid viaggia su treni e bus non a scuola"

Intervista al medico e assessore lombardo all'Istruzione: "L'altro fronte di pericolo è la movida, ok al giro di vite del governo".

Si prevede così una nuova stretta sull’uso delle mascherine per proteggersi dal Covid-19 a bordo di auto, veicoli commerciali, moto e mezzi di mobilità dolce, come ad esempio i monopattini ...Intervista al medico e assessore lombardo all'Istruzione: "L'altro fronte di pericolo è la movida, ok al giro di vite del governo".