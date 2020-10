ARLeF e USR presentano “Il Libri di Maman!”

Leggi su udine20

(Di martedì 13 ottobre 2020) “Ildi Maman!” è il nuovo prodotto editoriale realizzato dall’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana che, grazie alla collaborazione sinergica con l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, è ora a disposizione di tutti gli alunni delle scuole primarie del territorio friulanofono. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla presenza dell’assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti, del presidente, Eros Cisilino e della Referente per la lingua friulana dell’Ufficio Scolastico Regionale, Paola Cencini. Proprio in questi giorni, infatti, è stata ultimata la distribuzione di 20.000 copie ai 180 plessi scolastici delle ex provincie di Udine, Pordenone e Gorizia. Due i volumi, distinti per fascia di età: ...