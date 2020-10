Alba Parietti e il cancro quando aveva solo 36 anni (Di martedì 13 ottobre 2020) Era il 1997 quando Alba Parietti affrontava la diagnosi di cancro. aveva 36 anni e il papilloma le aveva causato una “neoplasia grave”, un cancro maligno al collo dell’utero. Così inizia la sua battaglia di cui parlerà diverse volte in futuro, sempre per supportare altri malati e riportare in auge il tema della prevenzione. Il cancro e Alba Parietti Un cancro maligno al collo dell’utero colpisce la Parietti a soli 36 anni, “Tutto era dovuto alla degenerazione del papilloma e alla trascuratezza da parte di medici poco capaci di fare diagnosi precoci“, raccontava la showgirl molti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Era il 1997affrontava la diagnosi di36e il papilloma lecausato una “neoplasia grave”, unmaligno al collo dell’utero. Così inizia la sua battaglia di cui parlerà diverse volte in futuro, sempre per supportare altri malati e riportare in auge il tema della prevenzione. IlUnmaligno al collo dell’utero colpisce laa soli 36, “Tutto era dovuto alla degenerazione del papilloma e alla trascuratezza da parte di medici poco capaci di fare diagnosi precoci“, raccontava la showgirl molti ...

