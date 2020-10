100 Thieves lascia ufficialmente CS | GO

Leggi su esports247

(Di martedì 13 ottobre 2020) I rumors circolanti le scorse settimane si sono rivelati veri ed oggi è stata ufficializzata una notizia bomba per il mondo degli esports: 100la scena competitiva di CSGO. E’ stato annunciato dal CEO Nadeshot che ha cercato di giustificare la scelta come la voglia di focalizzarsi sulla scena Europa, le difficoltà negli spostamenti e nei viaggi per via della pandemia di Coronavirus in atto. Ecco qui il video ufficiale in inglese It is with a heavy heart we announce that 100will be exiting CS:GO. pic.twitter.com/cJqKk5Vvwp — 100(@100) October 12, 2020 Sicuramente questo è stato un duro colpo per Valve e CSGO dato che 100era una delle maggiori squadre in Nord America. La ...