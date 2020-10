Vittorio Sgarbi si candida a sindaco di Roma (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’elenco dei candidati sindaci di Roma sale a quota quattro. Dopo Virginia Raggi, Monica Lozzi e Fabrizio Lobuono, anche Vittorio Sgarbi si iscrive alla corsa al Campidoglio, in programma la prossima primavera. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino di Sutri, deputato della Repubblica e critico d’arte attraverso i suoi canali social. E lo fa a modo suo, tentando di svegliare dal torpore il Centrodestra che (così come il Centrosinistra) non ha ancora trovato un accordo sul nome da inserire nella corsa alla poltrona di primo cittadino della capitale. Vittorio Sgarbi candidato sindaco di Roma, ora, spariglia le carte. LEGGI ANCHE > Sgarbi dice che questa «Italia fascista» ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’elenco deiti sindaci disale a quota quattro. Dopo Virginia Raggi, Monica Lozzi e Fabrizio Lobuono, anchesi iscrive alla corsa al Campidoglio, in programma la prossima primavera. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino di Sutri, deputato della Repubblica e critico d’arte attraverso i suoi canali social. E lo fa a modo suo, tentando di svegliare dal torpore il Centrodestra che (così come il Centrosinistra) non ha ancora trovato un accordo sul nome da inserire nella corsa alla poltrona di primo cittadino della capitale.todi, ora, spariglia le carte. LEGGI ANCHE >dice che questa «Italia fascista» ...

fanpage : Ultim'ora Vittorio #Sgarbi si candida a Sindaco di Roma. - VittorioSgarbi : 1.500 visitatori ieri al Mart di Rivereto per l’apertura della mostra “Caravaggio. Il contemporaneo”. Mi sembra un… - La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Non sono affatto pentito, non voglio chiedere scusa se non a quelli che ritengono c… - LuciaLaVita1 : RT @LucianoRomeo9: +++Ultim'ora+++ Vittorio Sgarbi si candida a Sindaco di Roma. - primaopoitorna : RT @fanpage: Ultim'ora Vittorio #Sgarbi si candida a Sindaco di Roma. -