Troppi casi nell’Under 21 | la FIGC manda in campo l’Under 20

A causa dei diversi casi di coronavirus riscontrati in questi giorni nella Nazionale Under 21, la FIGC ha deciso di mandare in campo l'Under 20 per la sfida di qualificazione agli Europei contro l'Irlanda (domani ore 17:00, Pisa). La decisione, comunicata con una nota ufficiale dalla stessa Federazione, era già stata ipotizzata e infatti la selezione allenata da Bollini era stata preallertata. La FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l'Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l'infezione da COVID-19.

Visti i casi di positività al COVID-19 riscontrati nell'Under 21, la FIGC ha stabilito in via precauzionale che domani a Pisa scenderà in campo la squadra allenata da Alberto Bollini

